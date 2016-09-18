Барнаул, 18 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. По состоянию на 15:00 местного времени, явка в Алтайском крае составила свыше 29% (более 548 тысяч человек, — прим. ИА REGNUM ). Такие данные приводит официальный сайт региона со ссылкой на Алтайизбирком.

официальный сайт Барнаула Выборы в Барнауле

Наиболее активно голосуют военные в ЗАТО Сибирский: здесь участниками единого дня голосования стали уже 45,89% избирателей. Лидерами по явке являются также Алейский район (41,91%) и Белокуриха.

На избирательные участки в Белокурихе (город-курорт федерального значения), по данным на 15 часов, пришли 40,12% избирателей.

В Барнауле показатель явки составил 24,55%, а в Бийске — 23,02%.

По данным секретаря Крайизбиркома Анны Пономаренко, серьезных фактов нарушений за период работы горячей линии избирательной комиссии Алтайского края выявлено не было.

Напомним, в Алтайском крае, кроме выборов депутатов Госдумы и местного парламента, народных избранников определят в Алейске, Белокурихе, а также — Каменском (повторные выборы), Косихинском и Сарышском районах (допвыборы). Помимо этого, в некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Помимо этого, запланированы два референдума в сельсоветах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, исследовательское агентство «Башкирова и партнёры», которое 1 сентября провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать, выяснило: чтобы привести людей на избирательные участки 18 сентября, кому-то надо очень сильно постараться. Опрос показал, что явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.