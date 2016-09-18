Москва, 18 сентября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 18 сентября.

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) 3:2 (0:1 2:1 1:0)

(0:1 2:1 1:0) «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Северсталь» (Череповец) 2:1 (1:0 1:0 0:1)

(1:0 1:0 0:1) «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) — «Лада» (Тольятти) 4:2 (0:1 2:0 2:1)

(0:1 2:0 2:1) «Югра» (Ханты-Мансийск) — ЦСКА (Москва) 0: 2 (0:1 0:1 0:0)

(0:1 0:1 0:0) «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 0:3 (0:0 0:2 0:1)

«Амур» обыграл «Ак Барс», у которого дела последнее время не ладятся, а «Барыс», у которого дела всё время не ладятся, обыграл «Северсталь», у которой дела совсем не ладятся ни в какую.

Пекинский «Куньлунь» одержал третью победу, все в основное время, но у него сыграно всего шесть матчей.

ЦСКА одержал десятую победу подряд, и продолжает уверенно лидировать.

Ярославский «Локомотив» имел возможность ответить нижегородскому «Торпедо» за домашнее поражение в предыдущем матче, но вместо этого проиграл вчистую.

Завтра, 19 сентября, в КХЛ будет сыграно четыре матча.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.