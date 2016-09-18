Великий Новгород, 18 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Губернатора Новгородской области Сергея Митина «очень радует атмосфера, которая царит сегодня на избирательных участках». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, Митин с супругой проголосовали сегодня, 18 сентября, через полчаса после начала голосования на избирательном участке в здании детской музыкальной школы имени Сергея Рахманинова.

Chris Breeze Атмосфера праздника

После голосования губернатор области оценил работу избирательного участка, отметив, что «здесь царила праздничная атмосфера, играла музыка, работал буфет». В первой половине дня он проинспектировал работу ещё шести избирательных участков Великого Новгорода.

«Везде хороший уровень подготовки участков, порядок, дежурят сотрудники полиции и МЧС. Работа организована очень чётко. Мне кажется, что выборы проходят в теплой, а главное в легитимной и демократической обстановке», — подчеркнул Сергей Митин.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев в полдень проголосовал на своём избирательном участке, расположенном в школе №8.

«Я считаю, что обстановка хорошая и люди доброжелательны сегодня. Когда я поздравляю новгородцев с праздником, в ответ тоже слышу поздравления, а некоторые и сами подходят поздравить с праздничным днем выборов», — отметил градоначальник.

В пресс-службе мэра сообщили, что в первые минуты после открытия участков на каждом из них прозвучал гимн России, в фойе школ продолжает играть музыка, организованы точки питания.

В восьмой школе, где голосовал мэр, работала выставка картин художника Мельничука на новгородскую тематику.

«Хочется, чтобы всё сегодняшнее голосование прошло так же празднично», — отметил Юрий Бобрышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 18 сентября, выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва и Новгородской областной думы шестого созыва. В Великом Новгороде также проходят довыборы депутата городской думы по одномандатному округу №14. По данным на 12:00, явка в Великом Новгороде составила 10,65%. Это самый низкий показатель в регионе, где в целом к полудню на участки пришли 14,58% избирателей. Явка ниже, чем на выборах-2011, примерно на 2%: по области в целом тогда она достигала 17,39%, в Великом Новгороде — 12,55%.

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