Иркутск, 18 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Приангарье завершается голосование на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Приангарья, по состоянию на 18:00 на избирательные участки пришли 28,88% избирателей.

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Традиционно активнее всего голосуют жители Ольхонского района — 56,53%, самая низкая явка — в Бодайбинском районе (22%). В Иркутске средняя явка составила 25,87%, в Братске — 26,37%, Усолье-Сибирском — 28,22%, Шелехово — 28,22%, Ангарске — 24,61%.

Высокую активность продемонстрировали избиратели Аларского (42,62%), Баяндаевского (49,71%), Боханского (40,06%), Катангского (44,11%), Нукутского (41,72%), Осинского (41,01%), Свирского (43,09%), Черемховского (44,22%) районов.

Напомним, на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва также была зафиксирована низкая явка избирателей. 4 декабря 2011 года к 18:00 явка избирателей на территории Иркутской области достигла 40,37%, что меньше показателей предыдущих выборов в Государственную думу ФС РФ, которые проходили 2 декабря 2007 года. На выборах депутатов Госдумы в 2007 году среднеобластная явка на 17:00 составляла 46,68%, на 19:00 — 53,47%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители региона выбирают четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, двух депутатов Законодательного собрания по округам № 2 и 16. Кроме того, в 23 муниципалитетах проходят 74 муниципальные кампании. Избирательным правом в Иркутской области обладают 1 871 027 человек.