Одесса, Украина, 18 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Возле здания Генерального консульства России в Одессе произошли столкновения боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор» с украинскими полицейскими. Об этом сегодня, 18 сентября, пишут «Ведомости».

NewPolice Украинская полиция

Сообщается, что около десяти боевиков «Правого сектора» попытались воспрепятствовать доступу российских граждан в здание генконсульства РФ и не дать им проголосовать на выборах в Госдуму.

В потасовку вмешалась полиция и задержала одного из боевиков. Затем были задержаны ещё двое боевиков, среди которых оказался глава местного отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко.

Именно Стерненко призывал в социальных сетях не допустить голосования российских граждан на выборах и прийти к зданию генконсульства и устроить беспорядки.