Благовещенск, 18 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. За два часа до закрытия избирательных участков в Приамурье явка составила 37,28%. Всего один протокол составили полицейские по одному из 77 заявлений, поступивших от избирателей Приамурья в ситуационные центры Благовещенска, сообщили корреспонденту в ИА REGNUM облизбиркоме.

tFity Уменьшение

Читайте также: Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября

Амурская область не дотягивает даже до 40% явки. На 18:00 на участках было зарегистрировано 37,28% проголосовавших. Также, несмотря за жалобы в ситуационные центры, составлен всего один протокол.

«За два часа до окончания единого дня голосования правоохранительные органы составили всего один протокол об административном правонарушении. Он касается незаконного изготовления и распространения агитационных материалов», — пояснили в избиркоме.

Читайте также: За депутатов ГД в Приамурье уже проголосовало 30,62% избирателей

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проходят выборы депутатов Госдумы, областного Заксобрания, глав и депутатов многих муниципальных образований. Среди наиболее крупных муниципальных выборов — выборы главы города Белогорск, главы Завитинского района, депутатов Белогорского, Зейского, Константиновского, Мазановского районных Советов народных депутатов.

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ 2011 года явка на 18:00 составила 49,12%. В Шимановской избирательной комиссии числилась явка в 73,21%, в Тындинской— 68,12%.

В областное Заксобрание баллотируются представители девяти региональных отделений политических партий по областному округу и 83 кандидата-одномандатника.