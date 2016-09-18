Москва, 18 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Сейчас два региона находятся под пристальным контролем, где могут быть злоупотребления на региональном уровне с помощью региональных открепительных удостоверений. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщили в Информационном центре ЦИК России.

geralt Под контролем

«Пока у нас нет точной информации по количеству наблюдателей. Но по предварительным данным их число составляет более 300 тысяч», — добавила она, уточнив, что число наблюдателей в этом году превысило показатели 2011 года.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 11:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 10%.

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