Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. На выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге к полудню проголосовали 232 тыс. 854 человека. Об этом сообщила секретарь Городской избирательной комиссии Марина Жданова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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К 12:00 явка на участки по выборам депутатов федерального парламента составила 6,13%. Наибольшее число избирателей зафиксировано в округе №215 — 6,99%. Наименьший показатель у округа №213 — 4,97%. Напомним, к 10:00 явка на участки по думским выборам составляла в Петербурге около 1,59%.

На выборах депутатов городского Законодательного собрания к 12 часам проголосовали 226 тыс. 188 человек, или 5,97% избирателей. Максимальный показатель у округа №10 — 7,94%. Минимальная явка к полудню в округе №11 — 4,37%.

Для сравнения: в 2011 году на выборах в Государственную думу к этому моменту на участки пришли 5,7% избирателей, явка на выборах в ЗакС к полудню пять лет назад была несколько меньше — 5,4% избирателей. В целом на выборах в 2011 году явка в Петербурге составила около 55%. В бюллетенях были представлены всего семь партий, выборы проводились целиком по пропорциональной системе.

Напомним, в Санкт-Петербурге в единый день голосования работают более 2 тысяч избирательных участков. Горожанам предстоит выбрать депутатов федерального и городского парламентов, а также нескольких муниципальных образований. Участковые избирательные комиссии будут принимать голосующих граждан до 20:00.

Большинство избирателей получат по 4 бюллетеня, а там, где избирают еще и муниципалов, — по пять.

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За места в новом составе Госдумы соревнуются представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В одномандатных думских округах на 8 мест претендует 92 кандидата.

За места в петербургском парламенте VI созыва по партспискам борются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия роста, ПАРНАС, «РОТ-фронт», а также самовыдвиженцы. Всего в зарегистрированных списках значится более 400 кандидатов, которые претендуют на 25 мандатов по единому избирательному округу. За 25 мест по одномандатным округам в Заксобрание сражаются 135 кандидатов.