Барнаул, 18 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Официальные органы либо не комментируют, либо не подтверждают информацию о грубых нарушениях законодательства о выборах в Алтайском крае. По мнению некоторых политологов, оппозиция намеренно нагнетает истерию. Аналогичная тактика прослеживалась в течение всего периода избирательной кампании: ЦИК РФ завалили жалобами по поводу дискриминации и притеснения. Правящая партия, в свою очередь, расценивает это, как попытки дискредитировать институт выборов в России.

сайт Барнаула Выборы в Барнауле

Напомним, ранее поступила информация о том, что в барнаульском парке «Лесная сказка» планировалась попытка, так называемого «круизного голосования», а глава ЦИК Элла Памфилова, открывая работу информационного центра, заявила, что если факты нарушений в регионе подтвердятся, будут приняты самые серьезные меры — «вплоть до уголовных дел», также предполагается «обсуждать вопрос об отмене выборов».

Несмотря на то, что официальных подтверждений использования черных технологий в регионе пока не обнародовано, штабы и помощники кандидатов извещают о таковых на своих ресурсах. Причем, как следует, к примеру, из официального сообщения, опубликованного на сайте алтайских единороссов, наибольшее количество фактов нарушений зафиксировано в Ленинском и Центральном районах Барнаула и Камне-на-Оби.

«Наблюдатели от партии «Единая Россия» обнаружили факты выноса бюллетеней с избирательных участков в этих населенных пунктах. Вынос бюллетеня с участка зачастую используется в «черной» технологии, известной под названием «карусель», когда избирателям платят деньги за незаполненные бюллетени. Еще одна категория нарушений связана с незаконным использованием агитации на избирательных участках. Сторонники одной из партий приходят в помещения для голосования с пакетами, на которые нанесена партийная символика, название партии и ее номер в избирательном бюллетене», — говорится в сообщении «ЕР».

По фактам всех нарушений наблюдатели составили жалобы в избирательные комиссии. «Все попытки повлиять на свободное волеизъявление жителей края будут оперативно пресекаться», — заявил секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов.

Заметим, что лидер алтайских единороссов и ранее говорил о том, что в отношении алтайского отделения «Единой России» действует большое количество провокаторов и даже извещал правоохранительные органы о вероятности использования коммерческих подвозов избирателей в Камне-на-Оби, Славгороде, Барнауле (Ленинский район), а также — Кулунде.

В штабе партии не исключают, что и обнародованная ранее в соцсетях история с «каруселью» в парке может быть именно провокацией.

«Сложно представить, как можно «случайно» снять то, как планируется нарушение. Когда в Каменском районе на избирательном участке при попытке выноса нарушитель бюллетень съел, никто не успел среагировать и заснять случившееся, так как произошло все неожиданно. А тут на камеры про подвоз рассуждают — бред», — отметили в штабе «ЕР».

Напомним, ранее начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров заявил, что к 18 сентября в органы внутренних дел края поступило 138 сообщений о нарушении законодательства о выборах и референдумах, а также о том, что составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 8 тысяч рублей, возбуждено и расследуется уголовное дело о клевете. Вместе с тем главный полицейский края убеждён: «при поддержке и понимании населения мы обеспечим проведение безопасных и демократических выборов».

По состоянию на 12:00 (местн.) средняя явка избирателей составила 18,34% — в голосовании приняли участие 343 тыс. 941 избиратель.

По городским округам явка составила 14,88%, проголосовали более 144 тысяч человек, на уровне муниципалитетов — 22,06% (более 199 тысяч избирателей).

Самыми активными стали жители ЗАТО Сибирский — явка составила 30,22%, в Алейском районе — 29,78%, Ельцовском — 27,94%, Новичихинском — 27,17%. Наименьшее число избирателей пришли к полудню на участки в Бийске — 12,68% и Первомайском районе — 17,83% внесенных в списки.

«Количество проголосовавших в Алтайском крае уже превышает показатели прошлых парламентских выборов», — заявил в ходе голосования на избирательном участке №231 губернатор Александр Карлин.

По его словам, в регионе сделано всё для того, чтобы избирательный процесс шел строго в законодательных рамках, созданы необходимые условия для реализации конституционного права жителей края.

«Все участники избирательной кампании получили равные условия для открытой справедливой конкуренции. Они обозначили свою позицию по разным проблемам, предложили возможные пути решения. И избиратели могут объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов», — подчеркнул глава региона.

Он заявил также, что в большинстве районов края стоит замечательная погода, и это в том числе способствует тому, что большее число людей пришло на избирательные участки для голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края выбирают сегодня депутатов в Госдуму РФ и в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС). Также парламентариев будут выбирать в Алейске, Белокурихе, а также — Каменском (повторные выборы), Косихинском и Сарышском районах (допвыборы). Помимо этого, в некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Помимо этого два референдума проводят в сельсоветах.