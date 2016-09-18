Ташкент, 18 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Национальная сборная Узбекистана завершила выступление в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро с 31 медалью, сообщает Газета.uz.

Джулиан Скотт. Путь домой. 1879

Паралимпийская сборная Узбекистана в составе 32 спортсменов выступила в Бразилии в пяти видах спорта — легкая атлетика, плавание, дзюдо, стрельба и тяжелая атлетика. «Завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей, паралимпийцы Узбекистана заняли 15-е место в общем медальном зачете (по количеству медалей — 12-е место)», — отмечается в публикации.

Издание указывает, что среди стран Центральной Азии узбекистанская сборная заняла первое место, а среди СНГ стран — второе после Украины, которую представлял 171 атлет. При этом паралимпийцы Узбекистана смогли занять второе место и среди всех стран Азии после самой многочисленной команды Китая (326 спортсменов).

«Блестящий результат показали дзюдоисты Узбекистана, занявшие в командном зачете первое место (3 «золота», 1 «серебро» и 6 бронзовых наград), представители сборной Узбекистана обновили 6 мировых, 7 паралимпийских и 12 азиатских рекордов», — пишет портал.