Рязань, 18 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. К 12 часам 18 сентября в Рязанской области проголосовали 15,5% избирателей. При этом явка избирателей в округе №156 немного выше, чем в округе №157: 16% против 15,15%.

Р. Сурьянинов. Все на выборы! (фрагмент). 1957

Всего, таким образом, свои голоса уже отдали более 150 тысяч жителей региона. Всего в списках избирателей — 933 тысячи человек.

При этом председатель избиркома Владимир Грачев сообщил, что нарушений при открытии участков не было: все наблюдатели попали в помещения вовремя. Такие же данные приводят представители политических партий.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году явка избирателей в Рязанской области составила 52,7%. К 12 часам дня тогда проголосовали 17,8%.