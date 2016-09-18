Красногорск, 18 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова опровергла информацию о подвозе избирателей на выборах 18 сентября в поселке совхоза «Астапово» в Луховицком районе и в Балашихе, сообщает РИАМО.

vylip Водитель автобуса

По словам Коноваловой, поступившая ранее информация о подвозе избирателей после проверки не подтвердилась.

«Как показывает картинка, массового подвоза в Луховицах нет. Кроме того, поступает аналогичная информация по Балашихе. Я связалась с председателем участковой избирательной комиссии, там также все в порядке, в штатном режиме, массового подвоза избирателей нет», — пояснила глава Мособлизбиркома.

Как отмечает РИАМО, ранее в ряде СМИ сообщалось о подвозе избирателей на участок №1399 в поселке совхоза «Астапово» и на участки №22, 23 и 24 в Балашихе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года, в Единый день голосования в Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу, Московскую областную Думу и в органы местного самоуправления. Всего в регионе будут работать 3625 участков для голосования. Проголосовать смогут более 5 миллионов граждан.