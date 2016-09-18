Новосибирск, 18 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Самыми активными в Новосибирской области на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва оказались избиратели округа №137 (Искитимский). Здесь, по данным Новосибирского избиркома, на 15:00 местного времени явка составила 25,36%. На округе зарегистрированы десять кандидатов: Александр Карелин («Единая Россия»), Михаил Хазин («Родина»), Иван Гричуков («Гражданская Сила»), Анатолий Мадин («Гражданская Платформа»), Людмила Лоскутова (Коммунисты России), Александр Абалаков (КПРФ), Олег Суворов (ЛДПР), Егор Савин (ПАРНАС), Игорь Языковский («Зеленые»), Данил Иванов («Справедливая Россия»),

Работницы и крестьянки — все на выборы!

На округе №135 (Новосибирский) явка составила 23%. Здесь зарегистрированы 11 кандидатов: Андрей Каличенко («Единая Россия»), Василий Сорока («Родина»), Дмитрий Евтушенко («Гражданская Сила»), Георгий Михайлов (Коммунисты России), Андрей Жирнов (КПРФ), Наталья Красовская (ЛДПР), Айдар Барантаев (ПАРНАС), Любовь Ухалова («Патриоты России»), Сергей Бойко («Яблоко»), Олеся Думченко («Зеленые»), Дмитрий Стакановский («Справедливая Россия»),

Явка на округе №136 (Центральный) составила 21,13%. Здесь представлены следующие кандидаты: Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Павел Пятницкий («Родина»), Сергей Лоскутов (Коммунисты России), Ренат Сулейманов (КПРФ), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Сергей Дьячков (ПАРНАС), Вадим Скурихин («Патриоты России»), Геннадий Шишебаров («Яблоко»), Ольга Вакуленко («Зеленые») — всего девять кандидатов.

По округу №138 (Барабинский) явка — 20,28%. Зарегистрированы также девять кандидатов: Виктор Игнатов («Единая Россия»), Дмитрий Лукашев («Родина»), Ольга Шмендель (Коммунисты России), Роман Яковлев (КПРФ), Дмитрий Голованев (ЛДПР), Булат Барантаев (ПАРНАС), Дмитрий Попов («Патриоты России»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Александр Вандакуров («Справедливая Россия»).

Явка по Новосибирской области на 15 часов по местному времени составила всего 22,49%.

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Отметим, что изначально в Новосибирской области регистрацию прошли 45 кандидатов в депутаты Госдумы по четырем одномандатным округам, но до выборов были допущены только 39.

Согласно действующему законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке — ее нижний порог не установлен.