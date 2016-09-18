В сельских районах Чувашии активность избирателей резко выросла
Чебоксары, 18 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии к полудню на выборах в Госдуму РФ и Госсовет проголосовало почти 27% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. Активность избирателей выше, чем было предыдущих на совмещённых парламентских выборах в 2011 году: тогда в 12:00 явка составляла 22,14%.
Лидерами по уровню явки являются Батыревский район (47,8% избирателей), Яльчикский и Янтиковский районы (свыше 46%). Напомним, что на парламентских выборах в 2011 году данные муниципалитеты также были в числе лидеров, при этом явка по итогам четырёх часов была ниже — соответственно 33,7%, 36% и 40,7%.
Минимальная активность на нынешних выборов зарегистрирована в Шумерле (17,8%) и Калининском районе Чебоксар (18,5%). Примечательно, что на выборах 2011 года явка к полудню на этих территориях была выше, составив соответственно 21,38% и 16,5% избирателей.
В столице Чувашии за четыре часа проголосовали 19,33% зарегистрированных избирателей. На это время в 2011 году на выборах в Госдуму и Госсовет явка в Чебоксарах была 17,7%. Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии и городского собрания депутатов к полудню в Чебоксарах проголосовали 20%, в 2012 году на выборах президента РФ — 24,6%.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения единого дня голосования в Чувашии проходят выборы в Государственную Думу седьмого созыва и выборы депутатов Государственного совета Чувашской Республики шестого созыва.
Ход голосования в Чувашии на 12:00 часов
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36,45%
26,19%
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36,13%
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41,92%
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40,03%
32,17%
41,05%
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39,94%
30,84%
37,22%
18,50%
18,66%
21,33%
43,98%
28,80%
17,79%
32,37%
46,15%
46,07%
27,65%
30,08%
27,83%
25,93%
26,89%