Чебоксары, 18 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии к полудню на выборах в Госдуму РФ и Госсовет проголосовало почти 27% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. Активность избирателей выше, чем было предыдущих на совмещённых парламентских выборах в 2011 году: тогда в 12:00 явка составляла 22,14%.

cap.ru На выборах в Новочебоксарске

Лидерами по уровню явки являются Батыревский район (47,8% избирателей), Яльчикский и Янтиковский районы (свыше 46%). Напомним, что на парламентских выборах в 2011 году данные муниципалитеты также были в числе лидеров, при этом явка по итогам четырёх часов была ниже — соответственно 33,7%, 36% и 40,7%.

Минимальная активность на нынешних выборов зарегистрирована в Шумерле (17,8%) и Калининском районе Чебоксар (18,5%). Примечательно, что на выборах 2011 года явка к полудню на этих территориях была выше, составив соответственно 21,38% и 16,5% избирателей.

В столице Чувашии за четыре часа проголосовали 19,33% зарегистрированных избирателей. На это время в 2011 году на выборах в Госдуму и Госсовет явка в Чебоксарах была 17,7%. Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии и городского собрания депутатов к полудню в Чебоксарах проголосовали 20%, в 2012 году на выборах президента РФ — 24,6%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения единого дня голосования в Чувашии проходят выборы в Государственную Думу седьмого созыва и выборы депутатов Государственного совета Чувашской Республики шестого созыва.

Ход голосования в Чувашии на 12:00 часов

%

36,45%

26,19%

35,79%

47,79%

38,12%

37,85%

36,13%

21,90%

41,92%

36,03%

40,72%

40,03%

32,17%

41,05%

19,56%

39,94%

30,84%

37,22%

18,50%

18,66%

21,33%

43,98%

28,80%

17,79%

32,37%

46,15%

46,07%

27,65%

30,08%

27,83%

25,93%

26,89%