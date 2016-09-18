Ярославль, 18 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. На 12 часов дня явка на выборах в Ярославской области составила 13,23%, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Эксперты оценивают этот показатель как необычайно низкий для федеральной кампании.

Clker-Free-Vector-Images

«Для уровня выборов в Государственную Думу Российской Федерации это достаточно низкий показатель. По моей оценке, к концу дня явка с трудом превысит 30%, максимум — она составит 35%», — заявил корреспонденту ИА REGNUM социолог Евгений Голубев.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ VII созыва проходят впервые по смешанной системе. Избирателям предлагается отдать свои голоса за конкретного кандидата и за политическую партию. На территории Ярославской области образовано два одномандатных избирательных округа 194-й и 195-й.