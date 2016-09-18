Севастополь, 18 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Явка избирателей в Севастополе на выборы депутатов Государственной думы, по данным на 12:00 мск 18 сентября, составила 20,24%, всего проголосовали 62 тыс. 992 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

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Явка на избирательные участки составила почти четверть от внесенных в списки избирателей, всего в списках — 301 тыс. 257 человек. В 2014 году показатель на это же время на выборах в Законодательное собрание и муниципальные органы был 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые два часа голосования явка составила 8,4% от числа внесённых в списки избирателей.

В 2014 году показатель на это же время на выборах в Законодательное собрание и муниципальные органы был 20%.

В Севастополе стартовали выборы депутатов ГД и муниципальных органов власти

На «горячую линию» избиркома поступило довольно много обращений от пожилых людей — они хотят голосовать дома, чаще всего с такими просьбами обращаются в Нахимовском и Ленинской районах Севастополя.

Всего в горизбирком поступило около 300 обращений по различным вопросам. «В основном обращения были связаны с тем, что люди не знают, где расположены их избирательные участки. С такой проблемой чаще всего сталкиваются те, кто зарегистрировался в Севастополе после 2014 года», — пояснила секретарь городской ЦИК Лариса Ковалева.

В ЦИК обещают удовлетворить просьбу всех имеющих на это право горожан.

В Севастополе выборы в Госдуму проходят впервые, одновременно с ними проходят выборы в органы местного самоуправления, которые до этого состоялись в 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

В Севастополе образован и действует 219-й одномандатный избирательный округ, создан 191 избирательный участок. В городе в ГД баллотируются девять претендентов по одномандатному округу.

552 человека зарегистрировались в кандидаты в депутаты муниципальных образований, из них будет избрано 120 человек.