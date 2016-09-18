Петрозаводск, 18 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, по состоянию на 12:00 на выборах в Карелии проголосовал 58 051 избиратель (10,86% от общего числа). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Центральной избирательной комиссии.

bartek001 Голосование

По данным пресс-службы правительства Карелии, в голосовании за кандидатов в различные органы власти принял участие премьер-министр республики Олег Тельнов. Глава Карелии Александр Худилайнен пришел на избирательный участок вместе с супругой.

Напомним, по данным на 10:00 явка составила 2,1%. Сегодня в республике выбирают кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Карелии. Здесь также проходят выборы депутатов Петрозаводского городского совета и органов местного самоуправления нескольких районов.

Сегодня, в Единый день голосования, в Карелии работает 469 избирательных участков, в списки избирателей включены 533 545 человек. Досрочно на выборах проголосовал 161 избиратель.

Читайте также: Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября