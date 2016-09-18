Южно-Сахалинск, 18 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. По данным областной избирательной комиссии на 18 часов Сахалин и Курилы показали избирательную активность в 32,45% от общего количества зарегистрированных избирателей. Это ниже явки за аналогичный период в 2011 году — тогда на избирательные участки пришли 44,86% избирателей. Избиркомы также фиксировали снижение по отношению к предыдущим выборам: в 2007 году в выборах депутатов ГД РФ приняли участие 54,39% островитян, по данным на 18:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все на выборы!

Между тем, представители политических партий отмечают, что в предыдущие выборы было больше черного пиара, грязи и нарушений.

Аутсайдером кампании стал Охинский район области — там на избирательные участки пришли 32,45% избирателей. Лидером остался Курильский район — к 18:00 там проголосовало 63% жителей с правом голоса.

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49% избирателей Томаринского района также пришли на свои участки.

Худшая явка по Сахалину и Курилам в областной столице — в Южно-Сахалинске на избирательные участки явились 27,86% избирателей.

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По данным областного избиркома, жалоб на работу избирательных комиссий, партии или кандидатов не поступало. Но телефон горячей линии не молчал. Часто в избирком звонили подвыпившие люди, чтобы «поговорить за жизнь». Были звонки с жалобами на работу ЖКХ, состояние дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах зарегистрирован 382 031 избиратель. По данным на 15:00 на участки явились 104 тысячи человек с правом избирательного голоса. Более 6 тысяч человек проголосовали досрочно — это рыбаки, моряки и коллективы производств, работающих круглую неделю и начинающих свой рабочий день с 8 часов утра.