Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Свердловской области на многих избирательных участках в этот раз нет привычных музыки и выпечки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

deluxtrade Пирожки

Об отсутствии музыки и пирожков корреспонденту ИА REGNUM также сообщили граждане, которые проголосовали на участках в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В то же время отметим, что на некоторых участках всё же торгуют выпечкой.

В целом, выборы проходят в деловой обстановке. Свои голоса же отдали местные випы. Губернатор региона Евгений Куйвашев проголосовал в гимназии №104 Екатеринбурга, а глава города Евгений Ройзман — в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел».

Всего свердловчанам сегодня, 18 сентября, предстоит определиться с семью депутатами Госдумы. На них от региона претендуют 65 человек. В Заксобрание намерены попасть 10 политический партий (665 человек), а по одномандатным округам — 196 кандидатов.