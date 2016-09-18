Калуга, 18 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



Фото Олега Алёнушкина. На избирательном участке №1133 в Калуге

На выборах депутатов федерального парламента и органов местного самоуправления в Калужской области по состоянию на 12 часов явка избирателей составила 17.69% или 139 тыс 547 граждан, внесенных в списки избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Наиболее успешно голосование проходит в Хвастовичском районе, где уже проголосовало 32% избирателей, а также в Куйбышевском, Барятинском и Юхновском районах. Здесь исполнили свой гражданский долг 30% избирателей.

Между тем, на думских выборах 2011 года явка избирателей на 12 часов дня в Калужской области составила 18,47%.

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