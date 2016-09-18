Воронеж, 18 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Явка на выборы депутатов Государственной думы в Воронежской области на 12:00 составила 16,82%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме. На избирательные участки пришли 312 тысяч 722 человека.

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Самые активные избиратели — в Репьевском районе (32,44%), Новохоперском (31,23%), Петропавловском (28,68%), почти 26% проголосовали в Полгоренском районе, по 25% — в Эртильском и Терновском.

В Воронеже явка на 12:00 составила 10,01% — это самый низкий показатель по региону. Здесь на участки пришли только 81,8 тыс. человек.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 мест будут распределены по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Свои списки зарегистрировали 14 партий, по четырем одномандатным округам в Воронежской области зарегистрированы 35 кандидатов.

В 2011 году на выборах в Госдуму в регионе проголосовали 64,3% жителей.