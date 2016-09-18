Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области в региональный избирком поступила жалоба о якобы имевшем место подвозе избирателей с открепительными удостоверениями на автобусе в городе Асбест. Об этом сообщили сотрудники горячей линии избирательной комиссии Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Horst64 Автобус

«Жалоба поступила от члена комиссии с правом совещательного голоса. Однако секретарь Сухоложской ТИК сообщила, что на данный момент на участке, где якобы были нарушения, по открепительным талонам проголосовало 12 избирателей. Это не много. Тем не менее, так как жалоба поступила, информация об этом была сообщена в полицию. По данному факту правоохранительными органами уже организована проверка», — сообщили сотрудники горячей линии региональной избирательной комиссии.

«Мы по всем сообщениям проводим проверку, в том числе и по этому», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

О подвозе избирателей из Первоуральска в Ревду с открепительными талонами сообщил также один из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, передаёт издание Znak.com. По данным издания, поступили жалобы и на организацию «каруселей» в Арамиле, где проходят выборы в городскую думу.

Также в средствах массовой информации сообщается, что был остановлен автобус с имеющими открепительные талоны избирателями в районе Полевского.

Однако сотрудники горячей линии уточнили, что по данным фактам жалобы ещё не поступали.

Напомним, что 18 сентября проходят выборы в Государственную думу. Также на Среднем Урале идут выборы в Законодательное собрание Свердловской области, а в некоторых муниципалитетах гражданам предстоит избрать новые составы органов местного самоуправления.