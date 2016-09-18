Великий Новгород, 18 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. По данным на 12:00, в Новгородской области в выборах депутатов Государственной думы и регионального парламента приняли участие 14,58% избирателей — 73,8 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, в восьми районах явка на этот час превысила 20%, а в Мошенском районе к полудню достигла 31,17%.

Все на выборы!

Выше 20% явка в Батецком (20,25%), Волотовском (24,95%), Крестецком (20,1%), Марёвском (24,79%), Поддорском (23,44%), Солецком (20,66%), Хвойнинском (21,54%) и Холмском (21,97%) районах.

В Великом Новгороде явка к полудню превысила 10% — на избирательные участки областного центра пришли чуть боле 19 тысяч человек — 10,65%.

Отметим, что активность избирателей Новгородской области на этот час ниже, чем на прошлых выборах в Государственную думу: 4 декабря 2011 года к 12:00 явка достигла 17,39%.

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Напомним, помимо депутатов Госдумы и Новгородской областной думы, в регионе также завершаются несколько кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В Великом Новгороде проходят довыборы депутата городской думы по одномандатному округу №14. В Валдайском, Мошенском, Окуловском, Солецком и Чудовском районах проводятся повторные и дополнительные выборы депутатов и глав городских и сельских поселений.