Тамбов, 18 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. По данным на 12:00, 18 сентября в Тамбовской области на выборах в Госдуму РФ и Тамбовскую областную думу проголосовали 17,7% избирателей, сообщает портал «Новый век».

Все на выборы!

Таким образом, явка избирателей в Тамбовской области примерно на 1,5−2% выше, чем в соседних регионах.

ИА REGNUM напоминает, что в Тамбовской области 18 сентября проходят выборы депутатов Тамбовской областной думы и Госдумы РФ.

При этом в 2011 году на предыдущих выборах в Госдуму явка в Тамбовской области составила 68,3%. По данным на 12 часов тогда проголосовали 22,29% избирателей.