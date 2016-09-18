Москва, 18 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в избирательном участке, который расположен в здании Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте в центре Москвы.

За народное счастье! (фрагмент)

Журналисты в шутку поинтересовались, голосовал ли глава государства, как всегда, против всех, на что тот ответил: «Почему же? Мне есть за кого, вы знаете».

Отвечая на вопрос, как он планирует отметить единый день голосования, Путин сказал: «На работу поеду».

В Единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.