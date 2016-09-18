Киров, 18 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания в Кировской области по данным облизбиркома на 10:00 составила 6,06%.

Виктор Мараховский Очередь

В декабре 2011 года явка на выборах в Государственную думу в Кировской области на 10:00 составила 5,62%.

Как сообщает «Вятский наблюдатель», к 12:00 избиратели активизировались. На некоторых участках образовались очереди за бюллетенями и к кабинам для голосования.

От Кировской области в Госдуму избираются 16 кандидатов от 14 партий. Общее количество кандидатов в депутаты Законодательное собрания составляет 571 человек. Из них 441 кандидат по партийным спискам, 9 самовыдвиженцев и 121 одномандатник. Они представляют 6 партий.

По словам главы облизбиркома Владимира Моторина, в ходе избирательной кампании 18 сентября уже есть сообщения о допущенных нарушениях

«Один из председателей ТИКа выехал на проверку участка, который, по сообщению звонившего, открылся не во время, а при открытии на нем не была опломбирована урна. Другая жалоба поступила по поводу неверно указанного адреса участка на подъезде жилого дома. По этому факту также идет проверка», — сказал Моторин.