Калуга, 18 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов голосует на избирательном участке № 1116

Свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва 18 сентября председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов отдал на избирательном участке № 1116 в Калужском областном колледже культуры и искусств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня определяется, как будет жить наша страна в ближайшие пять лет. Все мы понимаем, насколько важно для истории свободное волеизъявление народа. Уверен, что в Калуге живут неравнодушные люди, которым небезразлична судьба страны, и они придут и примут участие в голосовании. Надеюсь, что активность избирателей будет высокой», — заявил спикер калужского областного парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, председатель Заксобрания добавил, что он традиционно вместе с семьей голосует на данном избирательном участке. Николай Любимов также выразил надежду, что результаты голосования позитивно отразятся на дальнейшем развитии страны и Калужской области.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва проходят в единый день голосования.

Выборы осуществляются по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов.

В Калужской области сформировано два одномандатных избирательных округа №99 и №100. Кроме того, 14 партий принимают участие в выборах по партийным спискам.