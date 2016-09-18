Анадырь, 18 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе закрылись избирательные участки. К вечеру в шести сёлах региона явка была стопроцентной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

geralt Сто процентов

За два часа до завершения голосования свой выбор сделали все избиратели, внесённые в списки, на участках в сёлах Ламутское, Чуванское, Краснено, Ванкарем, Нутепэльмен и Биллингс. К рекорду также может присоединиться ещё ряд населённых пунктов после подведения предварительных итогов, полагают в избиркоме.

Наибольшую активность по состоянию на 18:00 также показали избиратели в городском округе Эгвекинот, где явка на выборах в Госдуму РФ составила 85,94%, на выборах в региональную думу — 74,3%. Жители столицы региона посещали избирательные участки гораздо менее активно: явка на выборы в Госдуму составила 45,37%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 на Чукотке проголосовали 17 582 человека — 59,35% от числа избирателей.