Москва, 18 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В России более половины избирательных участков приспособлены для голосования инвалидов, заявил на заседании член ЦИК РФ Николай Левичев. По его словам, слабо организана процедура голосования для слабовидящих и слабослышащих граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

«Если к выборам 2011 года специальным образом было оборудовано около 40% избирательных участков, то за время подготовки к нынешней избирательной кампании эта цифра возросла до 52%», — уточнил Левичев.

Он пояснил, что в Калужской, Московской, Тамбовской, Астраханской областях некоторые избирательные участки оснащены специальными комплектами для людей с ограниченными возможностями.

18 сентября 2016 года, в единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.