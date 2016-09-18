Махачкала, 18 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. На выборах в Дагестане к 12:00 проголосовали 24,64% избирателей. Об этом сообщили ИА REGNUM 18 сентября в мониторинговом центре республиканского избиркома. Наиболее активно голосуют жители Дербента, Махачкалы, Сергокалинского, Агульского, Унцукульского районов.

Clker-Free-Vector-Images Выборы в Дагестане

Из трех одномандатных округов наибольшую активность демонстрируют избиратели в Центральном одномандатном округе.

Отметим, что на предыдущих выборах в Государственную думу явка на 12:00 составляла 22%, а на выборах в Народное собрание — 29,3%.

В Дагестане 18 сентября проходят выборы депутатов в Госдуму, Народное собрание и в представительные органы районов и сельских поселений в 22 муниципальных районах. Для выборов в Госдуму впервые созданы три одномандатных округа, где баллотируются 27 кандидатов. На выборах в дагестанский парламент участвуют 10 партий.