Псков, 18 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. На общественную «горячую линию» связи с избирателями по выборам депутатов Государственной думы РФ и депутатов Псковского областного собрания, которые проходят сегодня, 18 сентября, за месяц, с 18 августа, поступило 136 обращений. Об этом ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

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При этом ближе к выборам количество обращений увеличилось: если в среднем за неделю на телефон поступало порядка 20 звонков, то с 15 по 17 сентября — сразу 33 обращения. Больше всего звонков было из Пскова и Великих Лук, впервые в эту кампанию операторы «горячей линии» зафиксировали звонки из Санкт-Петербурга, Новгорода, Москвы, Твери.

Почти 70% звонков касалось организации избирательного процесса и голосования. «Граждане уточняли время работы комиссий; интересовались, как проверить себя в списках избирателей, как проголосовать в другом городе, другой стране, в поезде дальнего следования; обращались с просьбой найти адрес или телефон своего избирательного участка», — сообщила руководитель Псковского регионального отделения Ассоциации юристов Неля Лебедева.

По её словам, также поступило несколько жалоб от избирателей по поводу отмены досрочного голосования: некоторые в этот день работают и считают, что отмена досрочного является нарушением их прав. 10% звонков касалось агитации, в том числе и жалоб на незаконную агитацию. Звонивший жаловались на то, что кандидаты расклеивают листовки на домах, а не на информационных стендах, некоторые избиратели были недовольны уровнем дебатов среди кандидатов.

Кроме того, в данную кампанию поступило восемь обращений по поводу того, что избиратели не получили приглашения на выборы и на то, что участки для голосования расположены не удобно. По словам Лебедевой, таких жалоб стало значительно меньше, чем в прошлые кампании.

Ещё около 10% звонков касались социально-бытовых вопросов: пригородного железнодорожного и автобусного сообщения, улучшения мобильной связи, жилищно-коммунального хозяйства. «По данным обращениям операторы связываются с соответствующими структурами, организациями, делают запросы для того, чтобы помочь решить проблему», — пояснила Неля Лебедева. Всего семь звонков операторы «горячей линии» зарегистрированы в категории «иные» — когда гражданам необходимо просто выговориться или высказать своё возмущение по любому поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 18 сентября, проходят выборы депутатов Государственной думы, Псковского областного собрания и муниципальные выборы — главы Новосокольнического района и депутата Себежского районного собрания.