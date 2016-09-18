Киев, 18 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Киеве три человека с собакой попытались перекрыть вход в здание российского посольства, где открыт избирательный участок для того, чтобы российские граждане могли проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что трое мужчин с крупной собакой заблокировали вход в российское посольство в Киеве. Среди них депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

Полиция попыталась разблокировать вход в здание, в результате чего произошла потасовка. Также заблокировавшие вход в посольство избили одного гражданина России, который пришел проголосовать на выборах в Госдуму.

Напомним, что власти Украины официально заявили, что будут препятствовать выборам в Госдуму на территории России.

Позже стало известно, что полиция смогла задержать одного из заблокировавших здание посольства РФ.