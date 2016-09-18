Ярославль, 18 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 18 сентября в Ярославле на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва открыли свои двери 850 постоянных и 27 временных избирательных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Кандидаты и политические партии направили в избирательные комиссии 1915 наблюдателей. Избиратели получат два бюллетеня для голосования: по партийным спискам и одномандатному избирательному округу.

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Закроются избирательные участки в 20:00. В Ярославле и на территории Пролетарской территориальной избирательной комиссии Рыбинска будут работать электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней.