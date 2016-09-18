Чита, 18 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. По состоянию на 15:00 часов в Забайкалье на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы седьмого созыва проголосовали 26,24% избирателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого избиркома, активнее всего голосуют в одномандатном избирательном округе №44 — 27,1%. Явка на втором одномандатном избирательном округе №43 проголосовали 25,33% избирателей. За три часа явка выросла на 10,76%.

geralt Двадцать пять процентов

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого избиркома, на данный момент жалоб и нарушений не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье кроме выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва проходят досрочные выборы губернатора. Выборы проходят в Забайкалье в связи с тем, что в начале года Константин Ильковский покинул свой пост. Врио губернатора была назначена Наталья Жданова. На данный пост также претендуют Тагир Аглямов, Анатолий Вершинин и Николай Мерзликин.