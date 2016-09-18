Новороссийск, Краснодарский край, 18 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Прошедшие ночные ливни в Новороссийске Краснодарского рая не повлияли на ход выборов. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе краевой администрации 18 сентября.

gazetakoptevo.ru Ливень

«Все избирательные комиссии начали работу вовремя, участки ждут избирателей», — прокомментировал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Всего в Новороссийске организовано 132 избирательных участков. В списках избирателей — более 210 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью перед единым днем голосования на Новороссийск обрушился ливень. За 1,5 часа выпало 74 мм осадков, что превысило месячную норму более чем в два раза.

В результате дождя были подтоплены четыре придомовых участка в селе Глебовское и поселке Верхнебаканский, а также железнодорожная станция Новороссийск. К задержке пассажиров это не привело, станция работает в штатном режиме. На ликвидацию последствий непогоды задействовали 130 человек и почти 40 единиц техники.

Сейчас в населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях.

Напомним, явка в Краснодарском крае на 10:00 составила 5,89%.

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