Челябинск, 18 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. По состоянию на 12:00 на избирательных участках Челябинской области проголосовали 15,85% избирателей. Данные об этом появились на сайте Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше все проголосовали на участках Окружного избирательного округа №192 (магнитогорский). Там сделали свой выбор 17,71% граждан наделенных правом голоса. Менее всех проголосовали на участках Окружного избирательного округа №189 (челябинский). В ОИК №190 (металлургический) явка 15,91%. В ОИК №191 и №193 пришли на участки 15,04% и 16,17% избирателей соответственно.

Напомним, всего в Челябинской области 2279 избирательных участка. Всего избирателей в Челябинской области 2 706 293 человек.

О серьезных нарушений в ходе голосования на избирательных участках Южного Урала сегодня, в день голосования 18 сентября, пока не сообщается.

В области работают международные наблюдатели, которые прибыли в Челябинскую область накануне, 15 сентября.