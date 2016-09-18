Магаданская область, 18 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Магаданской области закончились выборы депутатов Госдумы, в которых по одномандатному округу от региона принимали участие шесть кандидатов от различных партий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в 20:00 по местному времени (12:00 мск) закрылись все избирательные участки.

OpenClipart-Vectors Выборы

Всего в регионе действовало 88 избирательных участков на суше и 18 на судах в море. По предварительным данным избиркома, никаких жалоб и заявлений, способных повлиять на подведение итогов голосования, в регионе не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM за выборами в Магаданской области наблюдал эксперт Международного института мониторинга и развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Миссии наблюдателей от СНГ Бексултан Туткушев. На участках также работали 235 наблюдателей от различных политических партий. Никто из них не написал жалоб.

Первые результаты о том, как проголосовала Колыма, появятся завтра рано утром.