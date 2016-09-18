Биробиджан, 18 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Еврейской автономии по данным на 18:00 проголосовало почти на 12% меньше жителей, чем на это же время в 2011 году. Явка за два часа до завершения голосования в регионе составила 34,75%. Избирательные участки посетили 45 504 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЕАО. Нарушений и жалоб избирательной комиссией по-прежнему не зафиксировано.

Р. Сурьянинов. Все на выборы! (фрагмент). 1957

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40-процентный порог явки преодолён только Ленинском районе автономии, где на избирательные участки пришли 43,3%. Едва превысило 30% количество избирателей, посетивших участки в Биробиджане. Для сравнения: на выборах депутатов Госдумы в 2011 году по данным на 18:00 четыре района Еврейской автономии преодолели по явке 50%-ную отметку, а средний показатель по региону был 46,53%.

Напомним, в ЕАО сегодня открыты 168 избирательных участков. В автономии выбирают кроме депутатов Госдумы состав регионального Заксобрания: 10 депутатов по партийным спискам и девять по одномандатным округам. Кроме того, будет избираться новый состав Собраний депутатов Теплоозёрского городского и Валдгеймского сельского поселений, а также пройдут довыборы в гордуму Биробиджана, собрание депутатов Лазаревского и Облученского поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель из Биробиджана Алексей Татуйко сообщал о нарушениях в селе Екатерино-Никольское Октябрьского района Еврейской автономной области. На УИК №87 ему отказали в праве сопровождать выездное наблюдение, и при этом урну для голосования вне помещения не опломбировали. Кроме того, прямо в помещении для голосования размещены большие баннеры с изображением одного из кандидатов в Госдуму, жаловался наблюдатель.