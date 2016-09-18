Сыктывкар, 18 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. На выборах 18 сентября 2016 года на 10 часов явка избирателей в Республике Коми составила 6,13%, в голосовании приняли участие 41 976 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме Коми.

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Наиболее высокая явка отмечается в Усть-Куломском районе — 11,23%. Наименьшая явка избирателей отмечается в Воркуте — 4,2% и Ухте — 4,82%. На остальных территориях явка избирателей варьируется от 5,08% до 9,02%.

По данным на это же время на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года, явка избирателей составила 10,18%, в голосовании приняли участие 73 629 человек. А на выборах Главы Республики Коми 14 сентября 2014 года явка избирателей составила 17,08% в голосовании приняли участие 119 099 человек.

Напомним, что сегодня в регионе выбирают главу Коми, также идет голосование за депутатов в Госдуму.