Москва, 18 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принял участие в голосовании в Москве. Медведев вместе с супругой Светланой проголосовали в здании «Шуваловской гимназии №1448» на улице Довженко в столичном районе Раменки, где расположены участки 2759 и 2760.

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Глава правительства призвал граждан РФ прийти на выборы и сделать вклад в развитие политической системы. «Конечно, очень важно, что в этот день люди делают свой выбор, определяют будущих представителей в органах власти и федеральных, и региональных, и муниципальных», — подчеркнул он.

В Единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.