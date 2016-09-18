Магас, 18 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Ингушетии в единый день голосования одним из первых исполнил свой гражданский долг глава республики Юнус-Бек Евкуров. В 08:30 в сопровождении члена Совета Федерации Мухарбека Дидигова и спикера парламента Ингушетии Мухарбека Дикажева он приехал в гимназию «Марем» в городе Магасе, где расположен избирательный участок №15 имени Героя России Александра Прохоренко.

Выбирайте достойных!

Определившись с кандидатурами, Юнус-Бек Евкуров доверил своим детям — Итару, Рамазану, Дали и Магомеду — опустить в урну избирательные бюллетени. Каждому из них досталось по одному бюллетеню, за что они получили подарок от представителей избирательного участка, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе главы региона.

Стоит отметить, что на 10:00 в Ингушетии зарегистрировано 10,34% проголосовавших. Напомним, явка на выборы депутатов Госдумы предыдущего VI созыва в 2011 году в Ингушетии составила более 88%.

В республике проходят выборы депутатов в Госдуму РФ, Народное собрание республики VI созыва, а также представителей в органы местного самоуправления. На территории региона открыты для голосования 136 участковых избирательных комиссий. Число зарегистрированных избирателей составляет около 212 тысяч человек.