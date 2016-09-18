Ульяновск, 18 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В регионе по итогам голосования на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы и губернатора составила 19,81%, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

OpenClipart-Vectors Урна для голосования

На выборах в Госдуму по Ульяновскому округу №187 (485 тыс. 902 избирателя, баллотируются 9 кандидатов) проголосовало 17,68% избирателей, по Радищевскому №188 (550 тыс. 722 избирателя, 7 кандидатов) — 21,34%.

На выборах губернатора проголосовало также 19,81% граждан. Максимальная явка на этот час зарегистрирована в Павловском районе — 36,88%, самая низкая — в Железнодорожном районе Ульяновска — 11,42%.

Напомним, на пост главы региона выдвинулись семь кандидатов: Олег Горячев — от «Яблоко», Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», Сергей Морозов — от «Единой России», Сергей Маринин от ЛДПР, Лев Левитас — от «Зеленых», Алексей Куринный от КПРФ, Олег Калмыков от «Справедливой России».

Прямые выборы ульяновского губернатора пройдут впервые с 2004 года, в 2006 и 2011 губернатор назначался президентом РФ через процедуру утверждения региональным парламентом.

В Ульяновском регионе на выборах в Госдуму по двум одномандатным избирательным округам баллотируются 16 кандидатов. По Ульяновскому округу № 187 (485 тыс. 902 избирателя) баллотируются 9 кандидатов, по Радищевскому № 188 (550 тыс. 722 избирателя) — 7. Представлены партии: Родина, ЛДПР, Единая Россия, Патриоты России, КПРФ, Парнас, Справедливая Россия, Партия роста, Яблоко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году на выборах в Госдуму на 12:00 явка составила 18,77%.

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