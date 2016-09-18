Симферополь, 18 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. К 10 утра явка избирателей в Крыму составила 8,72%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одна из самых высоких явок в Красноперекопске, где проголосовали 13,82%, в Судаке — 10,51% (высокий процент жителей здесь — крымские татары), самая низкая — у жителей Красногвардейского района — 4,85%.

В Крыму открылось 1207 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей. Выборы в Госдуму в республике проходят впервые. По словам спикера Госсовета Крыма, Владимира Константинова, избрание депутатов от полуострова по партийным спискам и одномандатным округам в состав ГД завершает процесс политико-правовой интеграции полуострова в состав РФ.

«Мы становимся полноценным субъектом. Уверен, связанные с этим важным в политическом плане шагом новые возможности дадут Крыму серьезный импульс к развитию», — сказал Константинов во время голосования на своём участке в посёлке Научный Бахчисарайского района.

Общая явка на выборах в Госсовет Крыма в 2014 году составила 53,61%. На выборах в ГД власти полуострова прогнозируют явку более 50%.

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