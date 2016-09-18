Кострома, 18 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Костромской области к 10:00 18 сентября явка избирателей на выборах составила 5,65%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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Всего на выборах депутатов Госдумы, дополнительных выборах депутата Костромской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 и выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований проголосовали 30 тыс. 547 избирателей.

По данным избиркома, наибольшая активность избирателей отмечается в Шарьинском районе (явка — 10,49%). Менее активно по сравнению с другими районами и городами проходят выборы в городе Шарье (3,32%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по области работают 600 избирательных участков. Всего в регионе насчитывается более 540 тысяч избирателей.