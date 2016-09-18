Москва, 18 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «чушью» заявления о «каруселях» с открепительными и пригрозила авторам исками за клевету, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

jana_lsb0 Выборная карусель

«Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то «карусели» с открепительными — это полная чушь», — заявила Памфилова, отметив, что особенно это касается Москвы и Московской области, где их выдано «ничтожное количество».

«Если будут продолжать делать такие заявления, мы будемпросто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы», — отметила она.

«Если есть какие-то факты — пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать», — заверила глава ЦИК.

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Глава ЦИК также пообещала вплотную заняться информацией о нарушениях в Алтайском крае. По словам Памфиловой, если факты подтвердятся, будут приняты самые серьезные меры— «вплоть до уголовных дел», также предполагается «обсуждать вопрос об отмене выборов». Ранее представители политических партий пожаловались в избирком Алтайского края о попытке организации незаконного голосования в Барнауле — поступила информация о том, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования».

В Единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.