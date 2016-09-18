Пермь, 18 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Пермском крае средняя явка избирателей на 12:00 местного времени составила 10,74% (221 725 человек). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

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Максимальная явка зафиксирована в Уинском районе края — 21,86%, минимальная (6,13%) — в Свердловском районе Перми. Средний показатель явки в столице Прикамья тоже невысок — 7,91%.

По данным крайизбиркома, в их комиссию пока не поступало жалоб от избирателей и избирательных объединений.

По данным краевой полиции, на полдень 18 сентября с жалобами на незаконную агитацию поступило семь обращений и два — на нарушение общественного порядка во время проведения выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех годах Прикамья ведется видеонаблюдение. Онлайн-трансляцию можно посмотреть с каждого избирательного участка городов края. На выборах работает 8,5 тысячи наблюдателей от всех политических партий.

Отметим, что 18 сентября 2016 года, в единый день голосования пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Заксобрания и депутатов 26 муниципальных образований.