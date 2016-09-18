Калуга, 18 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Советская школа

В Кондровской средней школе №1 Калужской области сегодня, 18 сентября, проходят выборы в школьный парламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации калужской областной телерадиокомпании «Ника», выборы в школьную думу организованы по принципу выборов в Государственную думу РФ.

Так, на «ученических» выборах также предусмотрены урны для бюллетеней, у избирателей требуют документы, подтверждающие личность, соблюдена конфиденциальность голосования. Как считает директор школы Надежда Мальвова, выборы в школьный парламент воспитают у детей политическую грамотность и сознательность.