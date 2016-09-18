Звенигород, Московская область, 18 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали 18 сентября в единый день голосования на избирательном участке в Доме детского творчества в подмосковном Звенигороде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

«Нам нравится ваш город, поэтому для голосования мы выбрали его», — пояснила Пугачева.

По словам примадонны российской эстрады, выборы для нее всегда были праздником.

«На первые выборы я пришла с братом. Играла музыка, люди шли веселые, продавали булочки и сгущенку. С выборов шли, играя на гармошке. Это всегда был праздник», — заключила Пугачева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области также проголосовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отдал свой голос на участке в Одинцово.