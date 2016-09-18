Саранск, 18 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Мордовии к 10:00 в выборах приняли участие 10,41% зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского Центризбиркома.

studiopratisaad0 Голосование

Самый низкий показатель явки зафиксирован Ленинской избирательной комиссией Саранска — он составил 3,79%. Максимальный показатель участия граждан в процессе голосования наблюдается в Большеигнатовском районе республики — 20,84%. В районах голосование проходит более активно, чем в городах республики.

Напомним, на парламентских выборах в 2011 году к указанному времени показатель явки составил 11,01%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября жители Мордовии выбирают депутатов Государственного собрания республики VI созыва, Госдумы VII созыва, Совета депутатов Саранска VI созыва и представительных органов муниципальных образований.

Ход выборов контролируют 383 наблюдателя от одной из партий и четыре международных наблюдателя.