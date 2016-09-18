Элиста, 18 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия уже 11,82% избирателей пришли на избирателей участки, чтобы проголосовать за новый состав депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября со ссылкой на данные ЦИК РФ.

OpenClipart-Vectors Голосование

Менее активными оказались избиратели в Юскинском округе. Здесь со своими политическими предпочтениями определись 5,97% жителей республики, обладающих правом голоса. В большинстве же округов явка превысила 10% — таковых одиннадцать. Самыми сознательными оказались жители Черноземельского района, где проголосовало 19,96% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике отдать голоса за понравившегося претендента на депутатский мандат Госудмы РФ можно на 250 постоянных и одном временном избирательных участках. Все они обеспечены необходимым технологическим оборудованием. Правоохранительными органами будет обеспечена безопасность и правопорядок, в том числе и на участках для голосования.

В целях организации общественного контроля за ходом голосования на избирательных участках предполагается присутствие большого количества наблюдателей как от кандидатов, политических партий, так и общественных организаций, СМИ.